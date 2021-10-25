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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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В ОРДЛО дві третини лікарень заповнені хворими на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей дві третини лікарень заповнені хворими на коронавірус. Про це повідомляє Східна правозахисна група у Facebook, передає УНН.

В ОРДЛО дві третини лікарень заповнені хворими на COVID-19

Цитата

“Дві третини лікувальних закладів заповнені хворими на Covid-19. У більшості окупованих міст заповнені й гінекологічні відділення. Операції по гінекології проводять лише у Донецьку та Луганську в обмеженій кількості”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, правозахисники відзначають, що лише онкологічні відділення не віддають для лікування хворих на коронавірус.

Також не вистачає медичного персоналу, а у лікарнях багатьох міст немає води. Вакцинація на окупованих територіях не проводиться.

Доповнення

Раніше українська розвідка повідомляла, що жителі “ЛДНР” можуть стати “піддослідними кроликами” вакцинуючись від COVID-19 російським препаратом “Sputnik Light”. Вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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