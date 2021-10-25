В ОРДЛО дві третини лікарень заповнені хворими на COVID-19

Цитата

“Дві третини лікувальних закладів заповнені хворими на Covid-19. У більшості окупованих міст заповнені й гінекологічні відділення. Операції по гінекології проводять лише у Донецьку та Луганську в обмеженій кількості”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, правозахисники відзначають, що лише онкологічні відділення не віддають для лікування хворих на коронавірус.

Також не вистачає медичного персоналу, а у лікарнях багатьох міст немає води. Вакцинація на окупованих територіях не проводиться.

Доповнення

Раніше українська розвідка повідомляла, що жителі “ЛДНР” можуть стати “піддослідними кроликами” вакцинуючись від COVID-19 російським препаратом “Sputnik Light”. Вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів та Всесвітньої організації охорони здоров’я.