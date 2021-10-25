В ОРДЛО две трети больниц заполнены больными COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей две трети больниц заполнены больными коронавирусом. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook, передает УНН.
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“Две трети лечебных учреждений заполнены больными COVID-19. В большинстве оккупированных городов заполнены и гинекологические отделения. Операции по гинекологии проводят только в Донецке и Луганске в ограниченном количестве”, — говорится в сообщении.
Детали
В частности, правозащитники отмечают, что только онкологические отделения не отдают для лечения больных коронавирусом.
Также не хватает медицинского персонала, а в больницах многих городов нет воды. Вакцинация на оккупированных территориях не проводится.
Дополнение
Ранее украинская разведка сообщала, что жители “ЛДНР” могут стать “подопытными кроликами” вакцинируясь от COVID-19 российским препаратом “Sputnik Light”. Вакцина не получила согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям и Всемирной организации здравоохранения.