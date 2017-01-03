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Жителі низки міст віднині зможуть оформити шлюб за одну добу

Жителі низки міст віднині зможуть оформити шлюб за одну добу

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. З нового року мешканці Миколаєва та низки інших українських міст зможуть за одну добу оформити шлюб. Про це йде мова у відповідному розпорядженні Кабміну, повідомляє УНН.

Уряд вирішив розширити пілотний проект із запровадження спрощеної процедури реєстрації шлюбу на нові міста: Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам’янець-Подільський, Рівне, Житомир та Харків.

Нагадаємо, що з метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 13 липня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів № 502 було запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. Наразі він реалізується у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції — у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Як зазначили в уряді, з моменту впровадження послугою щодо спрощення реєстрації шлюбу в цих регіонах вже скористалося більш ніж 3 тисячі пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів.

Поширення пілотного проекту на територію інших регіонів України надасть змогу максимально наблизити цю адмінпослугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для реалізації громадянами права на шлюб.

Спрощена процедура державної реєстрації шлюбу дозволить оцінити доцільність внесення відповідних змін у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Українські Національні Новини

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