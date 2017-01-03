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Жители ряда городов отныне смогут оформить брак за сутки

Жители ряда городов отныне смогут оформить брак за сутки

Киев • УНН

 • 8022 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. С нового года жители Николаева и ряда других украинских городов смогут за сутки оформить брак. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина, сообщает УНН.

Правительство решило расширить пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака на новые города Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.

Напомним, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля 2016 года распоряжением Кабинета Министров №502 был введен пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки за выбранным заявителями местом. Сейчас он реализуется в наиболее популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции - в городах Мариуполе и Северодонецке.

Как отметили в правительстве, с момента внедрения услугой по упрощенной регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более 3 тысяч пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.

Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Украинские Национальные Новости

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