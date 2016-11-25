Жителі Луганщини на свята можуть залишитися без електрики і опалення - А.Хуг

“Існує ймовірність, що люди в Луганській області, по обидва боки зіткнення, зустрічатимуть свята без електрики та опалення. Їхні електрика та опалення залежатимуть від тих, хто оплачує ці рахунки. Останні два місяці вони оплачувались Комітетом Червоного Хреста. Якщо не буде нагального втручання компетентних органів, то постачання просто припиниться”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, представники ОБСЄ за минулий тиждень зафіксували 414 вибухів в зоні проведення АТО.