Жители Луганской области на праздники могут остаться без электричества и отопления - А.Хуг

"Существует вероятность, что люди в Луганской области, по обе стороны столкновения, будут встречать праздники без электричества и отопления. Их электричество и отопление будут зависеть от тех, кто оплачивает эти счета. Последние два месяца они оплачивались Комитетом Красного Креста. Если не будет неотложного вмешательства компетентных органов, то поставки просто прекратится", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, представители ОБСЕ за неделю зафиксировали 414 взрывов в зоне проведения АТО.