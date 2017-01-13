Жителі Київської області заборгували за газ більше 1 млрд грн - "Київоблгаз"

“На сьогодні загальний борг за газ мешканців Київської області досяг критичної суми і складає понад 1 мільярд гривень. У зв’язку з цією ситуацією ми вирішили максимально посилити заходи з ліквідації заборгованості. Щоденно наші оперативні бригади виїжджають у рейди по області для відключення боржників... Хочу нагадати споживачам, що сума боргу понад 30 тисяч гривень дає законне право компанії у судовому порядку накласти арешт на рахунки та джерела доходів боржника і навіть конфіскувати майно”, — наголосив Д.Дронов.

Разом з тим він додав, що споживачі мають можливість рестрктуризувати борг і оплати його частинами.