Жители Киевской области задолжали за газ более 1 млдр грн - "Киевоблгаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На сегодня общий долг за газ жителей Киевской области достиг критической суммы и составляет более 1 млдр гривен. В связи с этой ситуацией мы решили максимально усилить меры по ликвидации задолженности. Об этом говорится в комментарии председателя правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова по задолженности населения и работе по ликвидации долгов, передает УНН.
"На сегодняшний день общий долг за газ жителей Киевской области достиг критической суммы и составляет более 1 млрд гривен. В связи с этой ситуацией мы решили максимально усилить меры по ликвидации задолженности. Ежедневно наши оперативные бригады выезжают на рейды по области для отключения должников... Хочу напомнить потребителям, что сумма долга более 30 000 гривен дает законное право компании в судебном порядке наложить арест на счета и источники доходов должника и даже конфисковать имущество", - подчеркнул Д.Дронов.
Вместе с тем он добавил, что потребители имеют возможность реструктуризировать долг и оплатить его частями.