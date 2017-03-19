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Жителі Херсонщини масово вийшли на акцію з посадки лісу

Жителі Херсонщини масово вийшли на акцію з посадки лісу

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 19 березня. УНН. Жителі Херсонщини провели соціальну акцію з відродження лісу. У Олешківському районі декілька сотень людей саджали молодий ліс, передає кореспондент УНН.

Акція відбувається четвертий рік поспіль.

Після інструктажу співробітників лісництва люди почали садити новий ліс.

У планах організаторів акції посадити близько 40 тисяч сіянців кримської сосни на площі 30 гектарів на місці масштабної пожежі 2007 року.

“Для мене — це історія. Мої батьки також садили ліс, коли тут ще була пустеля. Моєму батьку 80, і він це памятає. Ліс — це і легені планети і можливість дихати свіжим повітрям, тому для нас важлива ця акція ” — розповіла кореспонденту УНН жителька м.Олешки Ольга Склезь.

Нагадаємо, у національних природних парках “Синевир”, “Карпатський” та “Сколівські Бескиди” будуть висаджені 20 тисяч саджанців дерев на частково знеліснених ділянках карпатських парків.

Українські Національні Новини

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