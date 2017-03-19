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Жители Херсонской области массово вышли на акцию по посадке леса

Жители Херсонской области массово вышли на акцию по посадке леса

Киев • УНН

 • 14582 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 19 марта. УНН. Жители Херсонской области провели социальную акцию по возрождению леса. В Олешковском районе несколько сотен людей сажали молодой лес, передает корреспондент УНН.

Акция проходит четвертый год подряд.

После инструктажа сотрудников лесничества люди начали сажать новый лес.

В планах организаторов акции посадить около 40 тысяч сеянцев крымской сосны на площади 30 гектаров на месте масштабного пожара 2007 года.

"Для меня - это история. Мои родители также сажали лес, когда здесь еще была пустыня. Моему отцу 80, и он это помнит. Лес - это и легкие планеты и возможность дышать свежим воздухом, поэтому для нас важна эта акция", - рассказала корреспонденту УНН жительница г.Олешки Ольга Склезь.

Напомним, в национальных природных парках "Синевир", "Карпатский" и "Святые Бескиды" будут высажены 20 тысяч саженцев деревьев на частично снелесненных участках карпатских парков.

Украинские Национальные Новости

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