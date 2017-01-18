Жителі Капітанівки отримали можливість купувати ліки у соціальній аптеці

"Як часто мешканцям села буває непросто дістатися до лікарні, або принаймні до аптеки, аби придбати ліки... І якщо в самому Києві розгалужена мережа соціальних аптек, де люди можуть придбати ліки дешевше, то, наприклад, у селищі Капітанівка Києво-Святошинського району така аптека лише одна. Про аптеку №47 КП “Фармація” із вдячністю відгукуються не лише мешканці Капітанівки, але й пацієнти Медичного центру “Клініка Спіженко”, на території якої розташована аптека, адже для хворих добре слово часто не менш вартісне, ніж кваліфікована допомога. Місцеві дякують директору “Клініка Спіженко” Олегу Спіженку за те, що запросив на територію Медичного центру саме соціальну аптеку", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у прес-службі КП нагадали, що аптечна мережа “Фармація” – це не лише чималий перелік ліків, які можна купити значно дешевше чи зі знижкою. Мова і про наявність відповідних ліцензій, ліків, якість яких перевірена у власній лабораторії.

"Саме якістю обслуговування вразили працівники аптеки пацієнтів Медичного центру “Клініка Спіженко” та їх рідних. Навіть зважаючи на те, що “Клініка Спіженко” - чи не єдиний в Україні онкологічний центр повного циклу, який рятує життя своїх пацієнтів за допомогою найсучасніших хірургічних методів та комплексного лікування, доброзичливе ставлення фармацевта та провізора зігрівають і хворих, і їх близьких. І пацієнти Медичного онкоцентру щиро дякують у “Книзі відгуків” саме за доброзичливість, співчуття до чужого болю, уважність", - йдеться у повідомленні.