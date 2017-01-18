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Жители Капитановки получили возможность покупать лекарства в социальной аптеке

Жители Капитановки получили возможность покупать лекарства в социальной аптеке

Киев • УНН

 • 8425 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Жители поселка Капитановка Киево-Святошинского района выразили благодарность директору МЦ "Клиника Спиженко" Олегу Спиженко за то, что пригласил на территорию МЦ именно социальную аптеку - №47 КП "Фармация", передает УНН со ссылкой на пресс-службу аптечной сети КП "Фармация" .

"Как часто жителям села бывает непросто добраться до больницы, или по крайней мере до аптеки, чтобы купить лекарства ... И если в самом Киеве есть разветвленная сеть социальных аптек, где люди могут приобрести лекарство дешевле, то, например, в поселке Капитановка Киево-Святошинского района такая аптека только одна. Об аптеке №47 КП "Фармация" с благодарностью отзываются не только жители Капитановки, но и пациенты Медицинского центра "Клиника Спиженко", на территории которого расположена аптека, ведь для больных доброе слово часто не менее стоящее, чем квалифицированная помощь . Местные благодарят директора "Клиника Спиженко" Олега Спиженко за то, что пригласил на территорию Медицинского центра именно социальную аптеку ", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе КП напомнили, что аптечная сеть «Фармация» - это не только большой перечень лекарств, которые можно купить значительно дешевле или со скидкой. Речь идет и о наличии соответствующих лицензий, лекарств, качество которых проверено в собственной лаборатории.

"Именно качеством обслуживания поразили работники аптеки пациентов Медицинского центра" Клиника Спиженко "и их родных. Даже несмотря на то, что" Клиника Спиженко "- единственный в Украине онкологический центр полного цикла, спасающий жизни своих пациентов с помощью самых современных хирургических методов и комплексного лечения, доброжелательное отношение фармацевта и провизора согревает и больных, и их близких. И пациенты Медицинского онкоцентра искренне благодарят в "Книге отзывов" именно за доброжелательность, сочувствие к чужой боли, внимательность ", - говорится в сообщении.

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