Жителі Балаклії подаватимуть до суду через бездіяльність влади

За словами жителів, всі боєприпаси вилучені з будинків і присадибних ділянок. Але ремонтні роботи так і не почалися. У зв’язку з цим, щоб домогтися відновлення від держави, багато жителів Балаклії збираються подавати до суду.

“Я живу за адресою вулиця Цегляна 14/24. В мій будинок, в мою теплицю є прямі влучення снарядів. Також кілька снарядів впали в город. Рятувальники все забрали. А тепер коли буде ремонт?” — обурюється житель Балаклії Валентин.

За словами жителя, ще місяць тому приходили робітники і фіксували разом з комісією руйнування в кожному будинку. Чиновники заявляли, що ремонтні роботи почнуться і кожен будинок буде відремонтовано. Але відтоді ніхто нічим людям не допоміг.

“Ми чекаємо, а ніхто нічого не робить. Я і мої сусіди вже почали самостійно відновлювати свої ділянки. Але цього явно не вистачає. Якщо уряд — Кабінет міністрів і обласна адміністрація не почнуть нічого робити, люди збираються подавати на них до суду”, — повідомив житель Балаклії.

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На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на складі боєприпасів в Балаклійському районі направили 110 млн грн. Таке рішення депутати прийняли на сесії Харківської обласної ради. 100 мільйонів гривень — це гроші, виділені Кабміном, ще 10 мільйонів — кошти з резервного фонду місцевого бюджету. В результаті вибухів на арсеналі в Балаклії пошкодження отримали 373 будівлі: 12 — соціальної сфери, 22 об’єкти ЖКГ та промисловості, 339 житлових будинки, з яких 117 — багатоквартирні, 222 — приватні.