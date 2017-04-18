Жителі Балаклії подаватимуть до суду через бездіяльність влади

ukru
27 березня, 18:53 • 69409 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 90657 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 113426 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122091 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 171904 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121570 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110057 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133979 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121266 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123385 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.3 м/с
86 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 46223 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 33542 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52907 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 47232 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 35627 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 69409 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127832 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 171904 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199240 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209863 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85332 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116073 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142221 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131888 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162416 перегляди
Актуальне
Жителі Балаклії подаватимуть до суду через бездіяльність влади

Жителі Балаклії подаватимуть до суду через бездіяльність влади

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Жителі Балаклії подаватимуть до суду через бездіяльність місцевої влади. Про це кореспонденту УНН повідомили самі балаклійці.

За словами жителів, всі боєприпаси вилучені з будинків і присадибних ділянок. Але ремонтні роботи так і не почалися. У зв’язку з цим, щоб домогтися відновлення від держави, багато жителів Балаклії збираються подавати до суду.

“Я живу за адресою вулиця Цегляна 14/24. В мій будинок, в мою теплицю є прямі влучення снарядів. Також кілька снарядів впали в город. Рятувальники все забрали. А тепер коли буде ремонт?” — обурюється житель Балаклії Валентин.

За словами жителя, ще місяць тому приходили робітники і фіксували разом з комісією руйнування в кожному будинку. Чиновники заявляли, що ремонтні роботи почнуться і кожен будинок буде відремонтовано. Але відтоді ніхто нічим людям не допоміг.

“Ми чекаємо, а ніхто нічого не робить. Я і мої сусіди вже почали самостійно відновлювати свої ділянки. Але цього явно не вистачає. Якщо уряд — Кабінет міністрів і обласна адміністрація не почнуть нічого робити, люди збираються подавати на них до суду”, — повідомив житель Балаклії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нерозірвані снаряди лежать просто на вулицях Балаклії — очевидці

На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на складі боєприпасів в Балаклійському районі направили 110 млн грн. Таке рішення депутати прийняли на сесії Харківської обласної ради. 100 мільйонів гривень — це гроші, виділені Кабміном, ще 10 мільйонів — кошти з резервного фонду місцевого бюджету. В результаті вибухів на арсеналі в Балаклії пошкодження отримали 373 будівлі: 12 — соціальної сфери, 22 об’єкти ЖКГ та промисловості, 339 житлових будинки, з яких 117 — багатоквартирні, 222 — приватні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,325.80
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,102.75
Ethereum
$2,003.29