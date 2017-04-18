Жители Балаклеи будут подавать в суд из-за бездействия властей

По словам жителей, все боеприпасы изъяты из домов и приусадебных участков. Но ремонтные работы так и не начались. В связи с этим, чтобы добиться восстановления от государства, многие жители Балаклеи собираются подавать в суд.

“Я живу по адресу улица Кирпичная 14/24. В мой дом, в мою теплицу есть прямые попадания снарядов. Также несколько снарядов упали в огород. Спасатели все забрали. А теперь когда будет ремонт?” — возмущается житель Балаклеи Валентин.

По словам жителя, еще месяц назад приходили рабочие и фиксировали вместе с комиссией разрушения в каждом доме. Чиновники заявляли, что ремонтные работы начнутся и каждый дом будет отремонтирован. Но с тех пор никто ничем людям не помог.

“Мы ждем, а никто ничего не делает. Я и мои соседи уже начали самостоятельно восстанавливать свои участки. Но этого явно не хватает. Если правительство — Кабинет министров и областная администрация не начнут ничего делать, люди собираются подавать на них в суд”, — сообщил житель Балаклеи.

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На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Балаклейском районе направили 110 млн грн. Такое решение депутаты приняли на сессии Харьковского областного совета. 100 миллионов гривен — это деньги, выделенные Кабмином, еще 10 миллионов — средства из резервного фонда местного бюджета. В результате взрывов на арсенале в Балаклее повреждения получили 373 здания: 12 — социальной сферы, 22 объекта ЖКХ и промышленности, 339 жилых дома, из которых 117 — многоквартирные, 222 — частные.