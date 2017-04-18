Жители Балаклеи будут подавать в суд из-за бездействия властей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39589 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102106 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112472 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Жители Балаклеи будут подавать в суд из-за бездействия властей

Жители Балаклеи будут подавать в суд из-за бездействия властей

Киев  •  УНН

 • 8211 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Жители Балаклеи намерены подавать в суд из-за бездействия местных властей. Об этом корреспонденту УНН сообщили сами балаклейцы.

По словам жителей, все боеприпасы изъяты из домов и приусадебных участков. Но ремонтные работы так и не начались. В связи с этим, чтобы добиться восстановления от государства, многие жители Балаклеи собираются подавать в суд.

“Я живу по адресу улица Кирпичная 14/24. В мой дом, в мою теплицу есть прямые попадания снарядов. Также несколько снарядов упали в огород. Спасатели все забрали. А теперь когда будет ремонт?” — возмущается житель Балаклеи Валентин.

По словам жителя, еще месяц назад приходили рабочие и фиксировали вместе с комиссией разрушения в каждом доме. Чиновники заявляли, что ремонтные работы начнутся и каждый дом будет отремонтирован. Но с тех пор никто ничем людям не помог.

“Мы ждем, а никто ничего не делает. Я и мои соседи уже начали самостоятельно восстанавливать свои участки. Но этого явно не хватает. Если правительство — Кабинет министров и областная администрация не начнут ничего делать, люди собираются подавать на них в суд”, — сообщил житель Балаклеи.

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На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Балаклейском районе направили 110 млн грн. Такое решение депутаты приняли на сессии Харьковского областного совета. 100 миллионов гривен — это деньги, выделенные Кабмином, еще 10 миллионов — средства из резервного фонда местного бюджета. В результате взрывов на арсенале в Балаклее повреждения получили 373 здания: 12 — социальной сферы, 22 объекта ЖКХ и промышленности, 339 жилых дома, из которых 117 — многоквартирные, 222 — частные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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