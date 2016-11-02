Житель Рівненщини виявив гранату на телевізійній антені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Рівненщині чоловік виявив гранату, яка була прикріплена на телевізійній антені. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Сьогодні, близько восьмої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя селища Клесів про виявлений на подвір’ї предмет, схожий на гранату.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що біля другого під’їзду будинку на вулиці Чехова до труби, на якій закріплена телевізійна антена, ізолюючою стрічкою була прикріплена граната. Із будинку, в якому проживають п’ять сімей, правоохоронці евакуювали десятьох мешканців.
Вибухотехніки запобігли подальшому спрацюванню і розрядили бойову гранату РГД-5, яка будь-якої секунди могла вибухнути.
Вражаючий радіус дії РГД-5, яку вилучили і відправили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, становить близько 25 метрів.
За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї.