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Житель Рівненщини виявив гранату на телевізійній антені

Житель Рівненщини виявив гранату на телевізійній антені

Київ • УНН

 • 8687 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Рівненщині чоловік виявив гранату, яка була прикріплена на телевізійній антені. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.

Сьогодні, близько восьмої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя селища Клесів про виявлений на подвір’ї предмет, схожий на гранату.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що біля другого під’їзду будинку на вулиці Чехова до труби, на якій закріплена телевізійна антена, ізолюючою стрічкою була прикріплена граната. Із будинку, в якому проживають п’ять сімей, правоохоронці евакуювали десятьох мешканців.

Вибухотехніки запобігли подальшому спрацюванню і розрядили бойову гранату РГД-5, яка будь-якої секунди могла вибухнути.

Вражаючий радіус дії РГД-5, яку вилучили і відправили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, становить близько 25 метрів.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї.

Українські Національні Новини

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