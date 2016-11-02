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15 марта, 19:03 • 115507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167423 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138495 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Житель Ровенской области обнаружил гранату на телевизионной антенне

Житель Ровенской области обнаружил гранату на телевизионной антенне

Киев • УНН

 • 8687 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Ровенской области мужчина обнаружил гранату, которая была прикреплена на телевизионной антенне. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.

Сегодня, около восьми часов утра в полицию поступило сообщение от 55-летнего жителя поселка Клесив об обнаруженном во дворе предмете, похожем на гранату.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что у второго подъезда дома на улице Чехова к трубе, на которой закреплена телевизионная антенна, изолирующей лентой была прикреплена граната. Из дома, в котором проживают пять семей, правоохранители эвакуировали десять жителей.

Взрывотехники предотвратили срабатывание и разрядили боевую гранату РГД-5, которая в любую секунду могла взорваться.

Впечатляющий радиус действия РГД-5, которую изъяли и отправили на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, составляет около 25 метров.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного производства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к этому.

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