Житель Ровенской области обнаружил гранату на телевизионной антенне

Сегодня, около восьми часов утра в полицию поступило сообщение от 55-летнего жителя поселка Клесив об обнаруженном во дворе предмете, похожем на гранату.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что у второго подъезда дома на улице Чехова к трубе, на которой закреплена телевизионная антенна, изолирующей лентой была прикреплена граната. Из дома, в котором проживают пять семей, правоохранители эвакуировали десять жителей.

Взрывотехники предотвратили срабатывание и разрядили боевую гранату РГД-5, которая в любую секунду могла взорваться.

Впечатляющий радиус действия РГД-5, которую изъяли и отправили на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, составляет около 25 метров.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного производства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к этому.