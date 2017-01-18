Житель Одещини погрожував підірвати вибухівкою власний будинок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 січня. УНН. Житель Біляївського району почепив бойові гранати на паркан свого будинку та погрожував підірвати їх. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Подія сталася в с.Усатове на місце події прибула слідчо-оперативна група. Фахівці вилучили гранати РГН-1, Ф-1, три тротилові шашки типу 200, набої для стрілецької зброї в кількості 90 штук, детонатор з одножильним дротом.
Як пояснив чоловік, вказані речі він знайшов біля Хаджибеївського лиману та зберігав у себе вдома. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.