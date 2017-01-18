Житель Одесской области угрожал взорвать собственный дом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. Житель Беляевского района повесил боевые гранаты на забор своего дома и угрожал взорвать их. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Событие произошло в с. Усатово куда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200, патроны для стрелкового оружия в количестве 90 штук, взрыватель с одножильным проводом.
Как пояснил мужчина, указанные вещи он нашел возле Хаджибеевского лимана и хранил у себя дома. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.