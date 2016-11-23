Житель Маріуполя перевів на рахунок шахраїв 150 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Чоловік вирішив купити автомобіль через інтернет і перерахував аферистові як передоплату за автомобіль 150 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області, передає кореспондент УНН.
За даними правоохоронців, чоловік знайшов оголошення про продаж авто в інтернеті, обговорив з “продавцем” деталі угоди, перевів гроші, але ось авто так і не отримав.
Зазначимо, ще один житель Маріуполя намагався через інтернет вигідно купити валюту і таким чином позбувся 135 тис. грн.
За даними правоохоронців, всього за добу в Донецькій області жертвами шахраїв стали 10 осіб.