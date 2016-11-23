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Житель Мариуполя перевел на счет мошенников 150 тыс. грн

Киев • УНН

 • 10550 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мужчина решил купить автомобиль через интернет и перечислил аферисту в качестве предоплаты за автомобиль 150 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает корреспондент УНН.

Житель Мариуполя перевел на счет мошенников 150 тыс. грн

По данным правоохранителей, мужчина нашел объявление о продаже авто в интернете, обсудил с "продавцом" детали сделки, перевел деньги, но вот авто так и не получил.

Отметим, еще один житель Мариуполя пытался через интернет выгодно купить валюту и таким образом потерял 135 тыс. грн.

По данным правоохранителей, всего за сутки в Донецкой области жертвами мошенников стали 10 человек.

Украинские Национальные Новости

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