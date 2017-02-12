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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43807 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Житель Львова підірвав гранату на подвір'ї

Київ • УНН

 • 10099 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вибух пролунав сьогодні у Львові на вул. Городоцька, 173. Чоловік підірвав гранату на подвір'ї. Про це написав у соцмережі Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, повідомляє УНН.

Житель Львова підірвав гранату на подвір'ї

"Вул Городоцька 173, пролунав вибух в подвір'ї, як ми дізналися житель Городоцької 173 випивав з другом в дома і коли посварилися - взяв гранату вийшов в подвір'я і підірвав (яка саме граната поки не відомо), ніхто не постраждав, на місці працює СОГ група, також є поліція і швидка", - повідомив І.Зінкевич.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє військових постраждало внаслідок вибуху у ВЧ на Запоріжжі.

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