Житель Львова підірвав гранату на подвір'ї

"Вул Городоцька 173, пролунав вибух в подвір'ї, як ми дізналися житель Городоцької 173 випивав з другом в дома і коли посварилися - взяв гранату вийшов в подвір'я і підірвав (яка саме граната поки не відомо), ніхто не постраждав, на місці працює СОГ група, також є поліція і швидка", - повідомив І.Зінкевич.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє військових постраждало внаслідок вибуху у ВЧ на Запоріжжі.