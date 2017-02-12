Житель Львова подорвал гранату во дворе

"Ул. Городецкая 173, прогремел взрыв во дворе, как мы узнали житель Городецкой 173 выпивал с другом дома и когда поссорились - взял гранату вышел во двор и подорвал (какая именно граната пока не известно), никто не пострадал, на месте работает СОГ группа, также полиция и скорая ", - сообщил И.Зинкевич.

Напомним, как сообщал УНН, двое военных пострадали в результате взрыва в ВЧ в Запорожье .