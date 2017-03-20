Житель Львівщини намагався переправити до Польщі партію бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Партію контрабандного бурштину виявили сьогодні вночі в міжнародному пункті пропуску “Рава-Руська” прикордонники Львівського загону. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Так, під час проведення прикордонного контролю охоронці кордону звернули увагу на знервовану поведінку громадянина України, водія автомобіля Citroen, яким він прямував до Польщі. У зв’язку з цим автівку польської реєстрації вивели для додаткової перевірки. Як результат, прикордонники виявили в порожнині лівого та правого лонжеронів мікроавтобуса 10 кілограмів необробленого бурштину”, — йдеться у повідомленні.
Транспортний засіб та бурштин вилучено встановленим порядком та передано працівникам фіскальної служби.
Варто зазначити, що всього з початку 2017 року виявлено майже 138 кілограмів каміння бурштину, яке незаконним шляхом намагалися перемістити через державний кордон України.
Нагадаємо, 18 березня під час огляду поїзду “Київ — Будапешт” в громадянина Китаю працівники митного поста “Залізничний” Закарпатської митниці ДФС виявили майже 26 кг необробленого бурштину.