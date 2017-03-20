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Житель Львовской области пытался переправить в Польшу партию янтаря

Житель Львовской области пытался переправить в Польшу партию янтаря

Киев • УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Партию контрабандного янтаря обнаружили сегодня ночью в международном пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

"Так, при проведении пограничного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение гражданина Украины, водителя автомобиля Citroen, которым он следовал в Польшу. В связи с этим автомобиль польской регистрации вывели для дополнительной проверки. Как результат, пограничники обнаружили в полости левого и правого лонжеронов микроавтобуса 10 килограммов необработанного янтаря", - говорится в сообщении.

Транспортное средство и янтарь изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.

Стоит отметить, что всего с начала 2017 года выявлено почти 138 килограммов камней янтаря, который незаконным путем пытались переместить через государственную границу Украины.

Напомним, 18 марта во время осмотра поезда "Киев - Будапешт" у гражданина Китая работники таможенного поста "Железнодорожный" Закарпатской таможни ГФС обнаружили почти 26 кг необработанного янтаря.

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