Житель Кіровоградщини втонув під час відпочинку з друзями
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Кіровоградщині чоловік втонув під час відпочинку з друзями. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Трагедія сталася 3 серпня. Близько 13:00 потерпілий приїхав на своєму автомобілі Mazda на зустріч із друзями. Компанія відпочивала на дачі, що на березі Кагарлика, притоки Синюхи.
Попередньо встановили, що під час вживання спиртного чоловік вийшов зі столу, пішов купатися та більше не повернувся.
Наступного дня рятувальники вилучили тіло зниклого з річки.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілий втонув. При дослідженні тіла ушкоджень не виявили. Хворобами, які б могли призвести до смерті, він не хворів.
Матір чоловіка заявила клопотання, щоб до речових доказів долучили майку, яка в той день була на синові. На ній виявили сліди крові.
Наразі Ленінський районний суд призначив експертизу, яка має з’ясувати, чия це кров. Ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, невідомі підкинули до магазину записку з ім’ям ймовірного убивці Діани Хріненко.