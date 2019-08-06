Житель Кировоградской области утонул во время отдыха с друзьями
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 августа. УНН. На Кировоградщине мужчина утонул во время отдыха с друзьями. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Трагедия произошла 3 августа. Около 13:00 пострадавший приехал на своем автомобиле Mazda на встречу с друзьями. Компания отдыхала на даче, на берегу Кагарлыка, притоки Сынюхи.
Предварительно установлено, что во время употребления спиртного человек вышел из-за стола, пошел купаться и больше не вернулся.
На следующий день спасатели извлекли тело пропавшего из реки.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший утонул. При исследовании тела повреждений не обнаружили. Болезнями, которые могли бы привести к смерти, он не болел.
Мать мужчины заявила ходатайство, чтобы к вещественным доказательствам приобщили майку, которая в тот день на сыне. На ней обнаружили следы крови.
Сейчас Ленинский районный суд назначил экспертизу, которая должна выяснить, чья это кровь. Ведется следствие.
Как сообщал УНН, неизвестные подбросили в магазин записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко.