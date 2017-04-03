Житель Херсонщини разом із сином стрибнув з мосту

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ХЕРСОН-КИЇВ. 3 квітня. УНН. В м.Нова Каховка з мосту Каховського шлюзу стрибнули у воду чоловік з дитиною та на поверхні води вони більше не з’явилися. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України Херсонщини.

“В ході розслідування поліції міста Нова Каховка встановлено, житель с.Чорнянка, взявши з собою 10-річну дитину, відправився на міст Каховського шлюзу. Після чого подзвонив колишній дружині, повідомив про своє місце знаходження та стрибнув з дитиною у воду, на поверхні якої їх більше не бачили”, — повідомили у прес-службі.

За попередньою інформацією, причиною такого вчинку могли стати сімейні негаразди, а саме розлучення з дружиною близько місяця тому.

Тіла чоловіка та дитини знайдені і підняті на поверхню місцевими водолазами-любителями та відправлені на медичну експертизу до моргу.

Нагадаємо, наприкінці березня в Херсоні знайшли тіло чоловіка на залізничній колії. В кишені загиблого було знайдено записку, де він вказував, що має намір скоїти суїцид.

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