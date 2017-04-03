Житель Херсонской области вместе с сыном прыгнул с моста

“В ходе расследования полицией города Новая Каховка установлено, житель с.Чернянка, взяв с собой 10-летнего ребенка, отправился на мост Каховского шлюза. После чего позвонил бывшей жене, сообщил о своем месте нахождения и прыгнул с ребенком в воду, на поверхности которой их больше не видели”, - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, причиной такого поступка могли стать семейные неурядицы, а именно развод с женой около месяца назад.

Тела мужчины и ребенка найдены и подняты на поверхность местными водолазами-любителями и отправлены на медицинскую экспертизу в морг.

Напомним, в конце марта в Херсоне нашли тело мужчины на железнодорожных путях. В кармане погибшего была найдена записка, где он указывал, что намерен совершить суицид.