Житель Херсона вистрілив в обличчя 20-річному хлопцю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Херсоні в одному з кафе чоловік вистрілив з травматичного пістолета в обличчя 20-річному хлопцю, постраждалого госпіталізували. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Вчора, 11 січня, у Корабельному районі Херсона о 18:49 годині наряд групи швидкого реагування Управління поліції охорони Херсонської області отримав виклик, переданий черговою частиною про спрацювання кнопки тривожного сповіщення в кафе на вулиці Дорофєєва.
На місці події до поліцейських охорони звернулась шокована бармен закладу та пояснила, що двоє відвідувачів почали сваритися в кафе, після чого один з них вистрелив іншому прямо у обличчя з пістолета.
Агресивного чоловіка негайно було затримано. Ним виявився 39-річний місцевий житель. У нього вилучили травматичну зброю, за допомогою якої він поранив іншого відвідувача та провокував інших гостей закладу на конфлікт.
На місце пригоди поліцейські охорони викликали карету швидкої допомоги. Медики госпіталізували постраждалого, яким виявився 20-річний херсонець.
Попередньо у нього діагностували вогнепальне поранення підборіддя, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші ушкодження.