Житель Херсона выстрелил в лицо 20-летнему парню
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Херсоне в одном из кафе мужчина выстрелил из травматического пистолета в лицо 20-летнему парню, пострадавшего госпитализировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Вчера, 11 января, в Корабельном районе Херсона в 18:49 часов наряд группы быстрого реагирования Управления полиции охраны Херсонской области получил вызов, переданный дежурной частью о срабатывании кнопки тревожного оповещения в кафе на улице Дорофеева.
На месте происшествия к полицейским охраны обратилась шокированный бармен заведения и объяснила, что двое посетителей начали ссориться в кафе, после чего один из них выстрелил другому прямо в лицо из пистолета.
Агрессивного мужчину немедленно задержали. Им оказался 39-летний местный житель. У него изъяли травматическое оружие, с помощью которого он ранил другого посетителя и провоцировал других гостей заведения на конфликт.
На место происшествия полицейские охраны вызвали карету скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего, которым оказался 20-летний херсонец.
Предварительно у него диагностировали огнестрельное ранение подбородка, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения.