Житель Донецької області у себе вдома зберігав протитанковий гранатомет і патрони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Донеччині чоловік своєму будинку впродовж п’яти років незаконно зберігав протитанковий гранатомет РПГ-22 та понад 300 набоїв різного калібру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Надійшла оперативна інформація про те, що мешканець Дружківки зберігає вдома зброю та боєприпаси. Під час обшуку в оселі 57-річного жителя Донецької області працівники Дружківського відділення поліції спільно з прикордонниками, вибухотехниками та співробітниками Служби безпеки України виявили та вилучили протитанковий гранатомет і патрони калібром 9 мм, 5,45 мм та 7,62 мм", - сказано в повідомленні.
Власник бойового арсеналу пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов у 2014 році біля річки Кривий Торець, коли ловив раків.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Донеччині у нещодавно купленому будинку родина знайшла гранати та зброю.