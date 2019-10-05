Житель Донецкой области у себя дома хранил противотанковый гранатомет и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Донецкой области мужчина своем доме в течение пяти лет незаконно хранил противотанковый гранатомет РПГ-22 и более 300 патронов различного калибра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Поступила оперативная информация о том, что житель Дружковки хранит дома оружие и боеприпасы. Во время обыска в доме 57-летнего жителя Донецкой области работники Дружковского отделения полиции совместно с пограничниками, взрывотехники и сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и изъяли противотанковый гранатомет и патроны калибром 9 мм, 5,45 мм и 7,62 мм ", - говорится в сообщении.
Владелец боевого арсенала пояснил, что оружие и боеприпасы нашел в 2014 году у реки Кривой Торец, когда ловил раков.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области в недавно купленном доме семья нашла гранаты и оружие.