Житель Дніпропетровщини отримав сім років за вбивство матері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині за побиття до смерті 76-річної матері чоловік відсидить сім з половиною років за ґратами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у грудні 2016 року обвинувачений знаходився разом з матір’ю у себе вдома в с. Саксагань. У стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив сварку та наніс 76-річній жінці декілька ударів в обличчя, від яких вона впала. Усвідомлюючи, що перед ним на підлозі у безпорадному стані лежить рідна мати, яка, до того ж, мала травми ніг, зловмисник не зупинився та наніс їй не менше 20 ударів взутими ногами в обличчя та тіло.
Спричинені тілесні ушкодження виявилися для потерпілої несумісні з життям.
Свою вину чоловік визнав повністю. Суд погодився призначив громадянину покарання у вигляді семи років шести місяців позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, чоловік у Херсоні стрибнув під потяг.