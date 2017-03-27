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Житель Днепропетровской области получил семь лет за убийство матери

Житель Днепропетровской области получил семь лет за убийство матери

Киев • УНН

 • 7868 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области за избиение до смерти 76-летней матери мужчина отсидит семь с половиной лет за решеткой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в декабря 2016 года обвиняемый находился вместе с матерью у себя дома в с. Саксагань. В состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил ссору и нанес 76-летней женщине несколько ударов в лицо, от которых она упала. Осознавая, что перед ним на полу в беспомощном состоянии лежит родная мать, которая, к тому же, имела травмы ног, злоумышленник не остановился и нанес ей не менее 20 ударов обутыми ногами в лицо и тело.

Телесные повреждения оказались для потерпевшей несовместимые с жизнью.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд согласился назначил гражданину наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы.

Как сообщал УНН, человек в Херсоне прыгнул под поезд.

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