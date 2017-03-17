Житель Дніпра намагався привласнити землю, призначену учасникам АТО

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Дніпрі викрито громадянина, який за хабар у 10 тис доларів США намагався отримати право власності на земельні ділянки, які призначались 20 учасникам АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Правоохоронцями викрито громадянина, який запропонував хабар посадовцю Дніпропетровської обласної державної адміністрації за допомогу у вирішенні питання щодо отримання наказів про дозвіл на розроблення проектів землеустрою на 20 земельних ділянок, які мають отримати 20 осіб - учасників АТО для ведення особистого селянського господарства на території Солонянського району Дніпропетровської області.

Так, за кожен з таких наказів громадянин запропонував надати посадовцю по 500 доларів США неправомірної вигоди (усього на суму 10 тис доларів США за 20 наказів), а також повідомив, що у подальшому має намір оформити ще 30 наказів.

Під час надання 5750 доларів США зловмисника було викрито правоохоронцями.

Наразі особі, що пропонувала та надала неправомірну вигоду, повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Довідково: за вказаний злочин передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, посадовців черкаського ліспідприємства викрили на великому хабарі.

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