Житель Днепра пытался присвоить землю, предназначенную участникам АТО

Правоохранители разоблачили гражданина, который предложил взятку должностному лицу Днепропетровской областной государственной администрации за помощь в решении вопроса о получении приказов о разрешении на разработку проектов землеустройства на 20 земельных участков, которые должны получить 20 человек - участников АТО для ведения личного сельского хозяйства на территории Солонянского района Днепропетровской области.

Так, за каждый из таких приказов гражданин предложил предоставить должностному лицу по 500 долларов США неправомерной выгоды (всего на сумму 10 тыс. долларов США за 20 приказов), а также сообщил, что в дальнейшем намерен оформить еще 30 приказов.

Во время передачи 5750 долларов США злоумышленник был разоблачен правоохранителями.

Мужчине, который предлагал и предоставил неправомерную выгоду, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: за указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, должностных лиц черкасского леспредприятия уличили в крупной взятке.