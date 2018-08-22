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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Житель Черкас побив поліцейського

Київ • УНН

 • 16870 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Черкаська місцева прокуратура повідомила про підозру жителю Черкас, який вчора побив металевим предметом співробітника поліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Черкаської області, передає УНН.

Житель Черкас побив поліцейського

Як розповіли у прес-службі, вчора, 21.08.2018, 38-річний житель м. Черкаси, перебуваючи в службовому приміщенні опорного пункту дільничних інспекторів Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, здійснив напад на працівника відділу та металевим предметом завдав йому численних тілесних ушкоджень.

"Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо на місці вчинення злочину та останньому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України", - зазначили у прокуратурі.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У прокуратурі додали, що санкцією ч. 2 ст. 345 КК України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 (п'яти) років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 20 серпня близько 00:37 сталася стрілянина під мерією Харкова. Чоловік відкрив стрілянину біля будівлі харківської мерії. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця. У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер у лікарні. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані. У загиблого залишилися дружина та дворічна донька.

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