Житель Черкасс избил полицейского

Как рассказали в пресс-службе, вчера, 21.08.2018, 38-летний житель г. Черкассы, находясь в служебном помещении опорного пункта участковых инспекторов Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, совершил нападение на работника отдела и металлическим предметом нанес ему многочисленные телесные повреждения.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно на месте совершения преступления и ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что санкцией ч. 2 ст. 345 УК Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 (пяти) лет или лишение свободы на тот же срок.



Напомним, 20 августа около 00:37 произошла перестрелка под мэрией Харькова. Мужчина открыл стрельбу у здания харьковской мэрии. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался в больнице. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.