Жінці, яка з метою помсти ліснику спалила 14 га лісу, обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Київщині жінці обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту через спалення 14 га лісу з метою помсти ліснику. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Встановлено, що 10 вересня поточного року 22-річна підозрювана, перебувала на узбіччі автошляху між селами Нові Соколи Іванківського району Київської області та Романівка Поліського району Київської області на ґрунті неприязних відносин, які в неї склалися з працівниками державного лісогосподарського підприємства, з мотиву помсти за нібито не виплачену їй заробітну плату вирішила підпалити ліс”, — йдеться в повідомленні.
Жінка в трьох місцях підпалила суху дикорослу траву, внаслідок чого виник неконтрольований процес горіння. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після — перейшла на ліси Чорнобильської зони. Вогнем знищено залишки рослинності, природний стан ґрунтового покриву та мікроорганізми на площі 14 га.
“Дії 22-річної правопорушниці кваліфіковано за ч. 1 ст.245 КК України, а саме знищення або пошкодження лісових масивів. Броварською місцевою прокуратурою до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке судом розглянуто та задоволено”, — йдеться в повідоменні.
Нагадаємо, у Київській області за 16 вересня зафіксовано 109 пожеж на загальній площі майже 82,85 га.