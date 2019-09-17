Женщине, которая с целью мести леснику сожгла 14 га леса, избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киевской области женщине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста из-за сожжения 14 га леса с целью мести леснику. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Установлено, что 10 сентября текущего года 22-летняя подозреваемая, находилась на обочине автодороги между селами Новые Соколы Иванковского района Киевской области и Романовка Полесского района Киевской области на почве неприязненных отношений, что в нее сложились с работниками государственного лесохозяйственного предприятия, по причине мести за якобы не выплаченную ей заработную плату решила поджечь лес", - говорится в сообщении.
Женщина в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на лес Чернобыльской зоны. Огнем уничтожено остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га.
"Действия 22-летней правонарушителя квалифицированы по ч. 1 ст.245 УК Украины, а именно уничтожение или повреждение лесных массивов. Броварской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое судом рассмотрено и удовлетворено", - говорится в повидоменни.
Напомним, в Киевской области за 16 сентября зафиксировано 109 пожаров на общей площади почти 82,85 га.