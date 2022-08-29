Жіноча збірна України з волейболу «розгромила» команду Португалію

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До цього матчу в українок були дві перемоги, тоді як у португалок - поразка від Угорщини та перемога над Кіпром. А загалом це вдруге поспіль Україна та Португалія зустрілася у відборі на Євро: у 2021 році два матчі виграли українки (3:0 та 3:1).

У відборі на Євро-2023 успішна серія синьо-жовтих у матчах проти цього суперника продовжилася. Україна перемогла в трьох сетах, хоча й не найкращим чином провела стартовий відтинок зустрічі.

Португалія захопила на старті лідерство у першому сеті - 10:5, тренер українок відреагував таймаутом. І поступово після цього синьо-жовта команда перехопила лідерство: перемога у першому сеті 25:17.

Нагадаємо

Україна здобула першу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону.