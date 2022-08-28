Україна здобула першу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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Українець з одним промахом на вогневому рубежі відстав на 53,1 секунди від переможця змагань, чеського біатлоніста Томаша Микиска. Друге місце посів ще один чеський спортсмен Йонас Маречек.

Зазначимо, ще минулого сезону Віталій Мандзин виступав в юнацькій категорії.

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