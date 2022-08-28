Украина завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

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Украинец с одним промахом на огневом рубеже отстал на 53,1 секунды от победителя соревнований, чешского биатлониста Томаша Микиско. Второе место занял еще один чешский спортсмен Йонас Маречек.

Отметим, еще в прошлом сезоне Виталий Мандзин выступал в юношеской категории.

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