Украина завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Виталий Мандзин стал бронзовым призером в гонке преследования среди юниоров на проходящем в немецком Рупольдинге летнем чемпионате мира. Об этом УНН информирует ссылаясь на Минмолодежьспорта в Telegram.
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Украинец с одним промахом на огневом рубеже отстал на 53,1 секунды от победителя соревнований, чешского биатлониста Томаша Микиско. Второе место занял еще один чешский спортсмен Йонас Маречек.
Отметим, еще в прошлом сезоне Виталий Мандзин выступал в юношеской категории.
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