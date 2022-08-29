Женская сборная Украины по волейболу разгромила команду Португалия

Детали

До этого матча у украинок были две победы, тогда как у португалок – поражение от Венгрии и победа над Кипром. В целом это второй раз подряд Украина и Португалия встретилась в отборе на Евро: в 2021 году два матча выиграли украинки (3:0 и 3:1).

В отборе на Евро-2023 успешная серия сине-желтых в матчах против этого соперника продолжилась. Украина победила в трех сетах, хотя и не самым лучшим образом провела стартовый отрезок встречи.

Португалия захватила на старте лидерство в первом сете – 10:5, тренер украинок отреагировал таймаутом. И постепенно после этого сине-желтая команда перехватила лидерство победа в первом сете 25:17.

Напомним

Украина завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону.