Женская сборная Украины по волейболу разгромила команду Португалия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в трех матчах отбора на чемпионат Европы-2023. В третьем туре Украина в номинальном домашнем матче разгромила Португалию – 3:0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественный спорт.
Детали
До этого матча у украинок были две победы, тогда как у португалок – поражение от Венгрии и победа над Кипром. В целом это второй раз подряд Украина и Португалия встретилась в отборе на Евро: в 2021 году два матча выиграли украинки (3:0 и 3:1).
В отборе на Евро-2023 успешная серия сине-желтых в матчах против этого соперника продолжилась. Украина победила в трех сетах, хотя и не самым лучшим образом провела стартовый отрезок встречи.
Португалия захватила на старте лидерство в первом сете – 10:5, тренер украинок отреагировал таймаутом. И постепенно после этого сине-желтая команда перехватила лидерство победа в первом сете 25:17.
Напомним
Украина завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону.