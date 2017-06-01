Жіноча збірна України з волейболу провела перші матчі у відборі до ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Збірна України з волейболу відіграла перші два поєдинки у жіночій кваліфікації до чемпіонату світу-2018, яка проходить у Баку, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Спочатку наші співвітчизниці у трьох сетах обіграли представниць Ізраїлю — 25:22, 25:20, 25:11. Проте наступна гра проти Азербайджану пішла у пасив українкам — 17:25, 17:25, 21:25.
У стартовій грі найрезультативнішими в українок виявилися Степанюк і Дорсман — по 12 очок. У другій — Степанюк (11), Трушкіна і Рихлюк (по 7).
Таким чином українки посідають третє місце у групі Е. Лідирують нідерландки і азербайджанки у яких по дві звитяги.
Зауважимо, що у фінальну частину напряму виходить кожен з переможців шести груп 2-го раунду відбіркового турніру.
Команди, які посіли другі місця в цих групах, зіграють в груповому турнірі, де визначать володарів двох путівок.