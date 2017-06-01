Женская сборная Украины по волейболу провела первые матчи в отборе к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сборная Украины по волейболу сыграла первые два поединка в женской квалификации к чемпионату мира-2018, которая проходит в Баку, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Сначала наши соотечественницы в трех сетах обыграли представительниц Израиля — 25:22, 25:20, 25:11. Однако следующая игра против Азербайджана пошла в пассив украинкам — 17:25, 17:25, 21:25.
В стартовой игре самыми результативными в украинок оказались Степанюк и Дорсман — по 12 очков. Во второй — Степанюк (11), Трушкина и Рихлюк (по 7).
Таким образом украинки занимают третье место в группе Е. Лидируют нидерландки и азербайджанки в которых по две победы.
Заметим, что в финальную часть напрямую выходит каждый из победителей шести групп 2-го раунда отборочного турнира.
Команды, занявшие вторые места в этих группах, сыграют в групповом турнире, где определят обладателей двух путевок.