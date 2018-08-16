Жіноча збірна України з хокею отримала тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Виконком Федерації хокею України призначив головного тренера національної жіночої збірної команди України з хокею - Вадима Радченка, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
44-річний спеціаліст в попередньому сезоні привів до золотих нагород національного чемпіонату харківську команду "Пантери". До цього фахівець у сезоні 2015-2016 років очолював команду "Юність" (Харків), а раніше працював тренером у харківській "СДЮСШОР".
Зауважимо, що на початку 2019 року вперше за всю історію хокею серед жінок Україна братиме участь у кваліфікації до чемпіонату світу. Суперницями збірної за вихід до Дивізіону ІІВ будуть команди Бельгії, ПАР, Гонконгу та Болгарії.
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