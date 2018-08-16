Женская сборная Украины по хоккею получила тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Исполком Федерации хоккея Украины назначил главного тренера национальной женской сборной команды Украины по хоккею - Вадима Радченко, передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
44-летний специалист в прошлом сезоне привел к золотым наградам национального чемпионата харьковскую команду "Пантеры". К этому специалист в сезоне 2015-2016 годов возглавлял команду "Юность" (Харьков), а ранее работал тренером в харьковской "СДЮСШОР".
Заметим, что в начале 2019 года впервые за всю историю хоккея среди женщин Украина будет участвовать в квалификации к чемпионату мира. Соперницами сборной за выход в Дивизион ИИВ будут команды Бельгии, ЮАР, Гонконга и Болгарии.
Как сообщал УНН, ХК "Донбасс" усилился лучшим бомбардиром УХЛ и русским.