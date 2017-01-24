Жіноча збірна України з футболу посіла третє місце на турнірі в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Жіноча збірна України з футболу зайняла третє місце на міжнародному турнірі CFA International Women’s Football Tournament, що пройшов у місті Фошань (Китай), передає УНН з посиланням на ФФУ.
У заключному матчі на турнірі, збірна зазнала нищівної поразки від господарок турніру.
Виходячи на поле, обидві команди вже знали, що перший матч між Таїландом та М’янмою завершився перемогою тайок – 3:0. Аби розраховувати хоча б на другу сходинку, нашим дівчатам будь-що необхідно було перемагати господарок. Проте й китайська збірна прагнула повторити минулорічний тріумф на турнірі.
Зі стартових хвилин на футбольному полі точилася доволі рівна боротьба, але суперниці атакували небезпечніше і з кожною хвилиною тиск. На 22-й хвилині наш голкіпер припустилася і м'яч затріпотів у воротах. Вже через п’ять хвилин, як «синьо-жовті» знову пропустили, а на 42-й хвилині довели рахунок до 0:3.
У другому таймі на 72-й хвилині та 83-й господарі довели рахунок до розгромного. У підсумку, прикра та розгромна поразка збірної України 0:5 та третє місце на турнірі.
Як повідомляв УНН, гравці жіночої збірної України з футболу взяли участь у фотосесії.