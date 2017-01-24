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Женская сборная Украины по футболу заняла третье место на турнире в Китае

Женская сборная Украины по футболу заняла третье место на турнире в Китае

Киев • УНН

 • 12873 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Женская сборная Украины по футболу заняла третье место на международном турнире CFA International Women's Football Tournament, который прошел в городе Фошань (Китай), передает УНН со ссылкой на ФФУ.

В заключительном матче на турнире сборная потерпела сокрушительное поражение от хозяек турнира.

Выходя на поле, обе команды уже знали, что первый матч между Таиландом и Мьянмой завершился победой таек - 3:0. Чтобы рассчитывать хотя бы на второе место, нашим девушкам что-необходимо было побеждать хозяек. Однако и китайская сборная стремилась повторить прошлогодний триумф на турнире.

Со стартовых минут на футбольном поле шла довольно равная борьба, но соперницы атаковали опаснее. На 22-й минуте наш голкипер допустил и мяч затрепетал в воротах. Уже через пять минут, как "сине-желтые" снова пропустили, а на 42-й минуте довели счет до 0:3.

Во втором тайме на 72-й минуте и 83-й хозяева довели счет до разгромного. В итоге, досадное и разгромное поражение сборной Украины 0:5 и третье место на турнире.

Как сообщал УНН, игроки женской сборной Украины по футболу приняли участие в фотосессии.

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